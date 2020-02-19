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Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesin’de Babadağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürcüsü hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesin'de Babadağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürcüsü hafif şekilde yaralandı.


Kaza bugün sabah saatlerinde Babadağı mevkisinde meydana geldi. İsmini öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek trafik levhasına çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralı olan araç sürcüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Araç sürücüsünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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