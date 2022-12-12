Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Alanı'nda yaşandı. İddialara göre kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve E.F. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.G. ve C.G. meydanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda C.G. ve E.G.'nin yanı sıra tesadüfen yoldan geçen Y.S.C., Ö.Ç. ve T.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler olaydan sonra kaçan E.F. ve A.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.