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Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre , Kayıkçılar köyünde Erdoğan K. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Murat Cura'yı öldürmek için yaklaşık iki saat boyunca evinin önünde saklandı. Yaşlı adam evden çıktığı sırada Erdoğan K. yanında getirdiği silaha davranarak Murat Cura'yı kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Husumetli olduğu kişiyi vurarak olay yerinden kaçan Erdoğan K., Zonguldak istikametine giderken jandarma ekiplerince kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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