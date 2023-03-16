Huzur ve Güven uygulamasında 26 sürücüye 30 bin lira ceza

Zonguldak'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 435 araç ve bin 597 kişi asayiş ve trafik bakımından sorgulandı.

15 Mart günü 10.00 - 21.00 saatleri arasında ülke geneli ile eş zamanlı olarak Zonguldak genelinde yapılan Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'na toplam 228 personel ve 52 ekip katılım sağladı. Uygulamada 435 araç ve bin 597 şahıs asayiş ve trafik açısından sorgulandı.

Uygulama dahilinde yapılan kontrollerde; bakaya olarak aranan 1 kişi, hırsızlık suçundan aranan 2 kişi, hakaret suçundan aranan 1 ve karşılıksız çek düzenlemek suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden 26 araç sürücüsüne toplam 30 bin 917 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Kilimli ilçesinde fatura ve irsaliye belgesi bulunmadan araçla taşınan yaklaşık 2 ton kömüre el konuldu.