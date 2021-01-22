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Huzurevi sakinlerine korona aşısı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı.


Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan İzmirlioğlu huzurevi ve çocuk esirgeme ön kabuldeki 35 yaşlıya ve kurumda çalışan 20 personele koronavirüs aşısı yapıldı.


Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 aşı uygulama süreci kapsamında alınan bilgiye göre ilçe sağlık müdürlüğüne randevu alarak talepte bulunan 85 yaş üstü ve evlerinde bulunan 65 yaş üstü yakınlarının da aşılaması evlerine gidilerek yapıldı.

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