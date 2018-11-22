İbni Sina Kampüsünde “KOAH ve Sigara” konferansı

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda GARD (Global Alliance Against Respiratory Diseases: 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde “Solunum hastalıklarına karşı küresel birleşim adlı oluşum) ve Türk Toraks Derneğinin il temsilcisi olan Dr. Fatma Erboy tarafından verilen konferansa akademik-idari personel, öğrenciler ve hasta yakınları katıldı. Konferansta, dünyada giderek artan kronik solunum yolu hastalıklarına dikkat çekebilmek için 2009 yılında Türkiye'de GARD ile imzalanan anlaşma ile “GARD Türkiye Projesi” başlatılıp bu kapsamda “T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kronik Hava Yolu Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı” oluşturulduğunun altını çizen Dr. Erboy, “Dünyada her 10 kişiden 2'sinde KOAH vardır. KOAH; “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı” kelime anlamı olarak “kronik: müzmin, uzun süredir devam eden” ve “obstrüktif: tıkayıcı, daraltıcı” anlamlarını taşımaktadır. Akciğerde hava yollarında müzmin tıkanma, daralma ile seyreden bir hastalıktır. En önemli nedeni tütün ürünleridir. Nargile de dahil olmak üzere tüm tütün ürünleri KOAH için risk oluşturmaktadır. Tütün haricinde odun, kömür veya tezek gibi organik yakıtların kullanılması, meslek hastalıkları, hava kirliliği, sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, daha nadir de olsa kalıtsal hastalıklar KOAH hastalığına neden olabilmektedir” diye konuştu.

Erboy,“Öksürük, balgam, yol yürümekle veya yokuş çıkmakla oluşan nefes darlığı ilk belirtilerdendir. Tanı için solunum testinin yanında akciğer filmi, egzersiz testi ve bazı kan tetkikleri yardımcıdır. Tedavi için uzman hekimin önerdiği tedavi düzenli olarak kullanılmalı, doktor kontrolü aksatılmamalıdır. Grip aşısı ve zatürre aşısı zamanına uygun olarak düzenli yapılmalı, KOAH ilaçları düzenli olarak kullanılmalı, sağlıklı ve dengeli beslenmelidir. Her hastanın kendi kapasitesine uygun şekilde düzenli olarak egzersiz yapması hastanın KOAH tedavisine ve akciğer fonksiyonları üzerine de olumlu etki yapacaktır” dedi.

Sağlıklı nefes ve sağlıklı yaşam için çaba göstermek gerektiğini belirten Erboy konuşmasında, havayı temiz tutmanın, tütün ve ürünlerinden uzak durmanın, düzenli egzersiz yapmanın ve dengeli beslenmenin önemine de dikkat çekti. Katılımın yoğun olduğu konferans, Dr. Fatma Erboy'un katılımcıların sorularını cevaplandırılması ile sona erdi.