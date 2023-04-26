İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zonguldak'a geliyor

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 5 Mayıs günü Zonguldak'ta halka hitap edeceğini açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 20 Nisan günü gerçekleştirilen törenle Karadeniz Gazı'nın devreye alındığını ifade eden Başkan Çağlayan, "Hepimizin de bildiği gibi 20 Nisan günü Cumhurbaşkanımız Filyos'ta yerli ve milli gazımızı devreye alma töreninde hemşehrilerimizle buluştu. Biz Karadeniz Gazı'nı Zonguldak Filyos'tan artık karaya çıkardık. Doğal gazı çıkarmak ve vatandaşımıza evlerine kullanımına sunmak çok özveri isteyen bir iş olduğu gibi aynı zamanda da sağlam irade isteyen bir işti. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımızda devletimizin liderinde bu irade mevcut. Artık bizler de bunu evlerimizde kullanacağız. Çok da güzel bir program oldu. Katılan hemşehrilerimize emek veren, özveri gösteren, gayret gösteren tüm teşkilatlarımızla da ben sizler aracılığıyla yeniden teşekkür ediyorum. Milletimize de doğalgazımızın hayırlı olması temennisinde bulunuyorum" dedi.

Türkiye'nin daha önce Zonguldak kömürü ile ısındığını şimdi de Zonguldak doğalgazı ile ısınacağını ifade eden Başkan Çağlayan, "Tabii daha önce ülkemizi kömür ile ısıtıyorduk. Artık hamdolsun doğalgaz ile ısıtacağız. Bu sadece Zonguldak'ımız değil ülkemizin de geleceğini Zonguldak'tan değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız o gün bir takım müjdelerde de bulundu. Evlerimizde doğal gazı, mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan aylık ortalama 25 metreküplük doğal gazı artık vatandaşımız bir yıl boyunca bedava kullanacak. Önümüzdeki ayda bir ay boyunca bedava kullanacak. Biliyorsunuz çok sosyal medyada bazı videolar dönüyordu. Hani gaz? Nerede? Çıkartamadınız. Bilmiyorum acaba bu çıktıktan sonra kendileri de bunu evde kullandıktan sonra kullandıkları cümleler tekrar hatırlarına gelecek" diye konuştu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak olan maden işçisi sayısının 2 bine çıkartıldığını hatırlatan Çağlayan şöyle devam etti:

"Bunun ötesinde Türkiye Taş Kömürü kurumumuza hepimizin de bildiği gibi bin işçi alımı vardı. Cumhurbaşkanımız o gün geldi ve bunu iki bine çıkarttı. Şükranlarımızı sunuyoruz. İki bin işçi alımı da Zonguldak'ımıza hayırlı olsun. Bunun süreciyle ilgili çalışmalar da şu anda devam ediyor. Nasıl alınacağı konusu çok önemli. Hem kurumumuzun en faydalı şekliyle bundan üretime odaklı faydalanması şekliyle çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda da bölge insanımızın hemşerilerimizi nasıl faydalanacağı şeklindeki de çalışmalar sürüyor. Allah'ın izniyle bu süreçte bu şekilde tamamlanacak. Yine geçmişi hatırlarsak hepiniz hatırlıyorsunuz. İktidarımız boyunca 20 yıldır TTK'yı kapatacak, TTK'yı kapatacak deyip durdular. Biz STK'yı güçlendirmeye devam edeceğiz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan da Zonguldak'ımızın Filyos'undan da ülkemizin enerjisi olmaya hamdolsun devam edeceğiz. Türkiye'nin de kuzeyin de parlayan yıldızı olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zonguldak'taki alt yapı, turizm, ulaşım gibi yatırımlara da değinen Çağlayan, "İçişleri Bakanı Bakanımız, Süleyman Soylu inşallah 5 Mayıs Mayıs Cuma günü saat 15.00'de Zonguldak'ımızda olacak. Madenci Anıtımızda halkımızla buluşacak. Yakın zamanda Ereğli'de çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Çalışmamız olacak. Vatandaşlarımıza dokunacağımız, gözlerine bakacağımız, gönüllerine girmeye çalışacağımız, temas edeceğimiz bir çalışmamız olacak" ifadelerine yer verdi.