İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Zonguldak'a ödül

Projem Türkiye yarışmasında ilk 15 proje arasına girerek ödüle layık görülen Su Sporları Merkezi projesinin ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zonguldak Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e takdim etti.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) iş birliği ile Zonguldak'ın Kozlu İlçesine yapılan Su Sporları Merkezi İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu ,''Projem Türkiye'' yarışmasında ilk 15' proje arasına girerek ödüle layık görülmüştü.Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel Ankara'da yapılan törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden ödülü aldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ''Kozlu İlçesine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yapış olduğumuz Su Sporları Merkezi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Projem Türkiye yarışmasında ilk 15 eser arasına girerek ödüle laik görülmüştü. Bizlerde ödülü almak üzere Ankara'ya gittik. Ödülümüzü İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu takdim etti. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz''dedi.