İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Bakanlık olarak yerli otomobile her türlü desteği vereceğiz"

İçişleri Bakanlığınca yürütülen İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Zonguldak'a gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı bir dizi temaslarda bulundu. Valilik ziyaretinde konuşan Çataklı, “Yerli otomobil ile gurur duyuyoruz. Kurumsal anlamda bakanlık olarak yerli otomobili sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

İlk olarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, kaymakamlar ve jandarma komutanı ile de bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantı sonrası Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile beraber basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, 81 ilde yapılan izleme ve değerlendirme toplantısı için burada olduklarını söyledi.

Geniş bir sorumluluk sahaları olduğunu ifade eden Çataklı, “İçişleri Bakanlığının geniş bir sorumluluk sahamız var. Başta emniyet asayiş hizmetleri olmak üzere uyuşturucu konuları dahil sivil toplum hizmetlerine afet acil durumlardan nüfus vatandaşlık işlerine kadar geniş bir sorumluluk sahamız var. Bu nedenle her gün vatandaşımıza dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların eksiklerini görebilmek, verimliliğini görmek açısından bütün illerimizde izleme ve değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bakan yardımcıları olarak bütün illeri kendi aramızda pay ettik. Yıl sonu itibariyle bu anlamda bütün illerimizi ziyaret etmiş olacağız. Öncü ekibimiz önce geldi bir çalışmada bulundu bende dün akşam itibariyle çalışmaya katıldım. Öncelikle Valimizi ziyaret edip değerlendirmelerde bulunduk daha sonra İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve Kaymakamlarımızın olduğu bir değerlendirme çalışması yaptık. Burada amacımız vatandaşımızın memnuniyeti esastır. En büyük gayret vatandaşımızın gönlünü kazanmak. Burada bakanlık olarak üzerinde durduğumuz hassasiyet gösterdiğimiz konuları doğrudan arkadaşlarımıza aktarma imkanı bulduk. Aynı zamanda arkadaşlarımızın da değerlendirmelerini bakış açılarını aldık. Öğleden sonra da ilimizin ile bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizi evlerinde ziyaret edeceğiz. Onların çayını kahvesini içip, kendilerini dinleyeceğiz” diye konuştu.

“Yerli otomobili her konuda destekleyeceğiz”

Basın mensuplarının yerli otomobil konusundaki sorusuna ise Çataklı, “Yerli otomobil ile gurur duyuyoruz. Kurumsal anlamda bakanlık olarak yerli otomobili sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.