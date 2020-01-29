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“İdlib İçin Yolun İyilik Olsun” yardım kamyonları Çaycuma'dan yola çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde toplanan “İdlib İçin Yolun İyilik Olsun” yardımlar yola çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toplanan “İdlib İçin Yolun İyilik Olsun” yardımlar yola çıktı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan “İdlib İçin Yolun İyilik Olsun” sloganıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve insanî yardım malzemelerini taşıyan iki kamyonluk konvoy Çaycuma'dan yola çıktı.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun uğurlama programına katılarak, " İdlib'e yardım etmek için başta İlçe Müftülüğümüz olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun el ele vererek kampanyaya destek verdiler. Kampanyaya destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim " dedi.


İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, TDV şubeleri tarafından yürütülen yardım kampanyasına Çaycumalıların büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, “İyilik ve hayır bir irade meselesidir. İradesini İdlib başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine faydalı olma yolunda kullanan ilçemizin fedakâr, hayır sahibi iş insanlarına, ilçemizin manevi mimarı meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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