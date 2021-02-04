İdrar kesesinden 3 santim taş çıkan köpek ameliyata alındı

Zonguldak'ta idrarında kan ve ağrı olan Daisy isimli köpek veteriner kliniğine götürüldü. İdrar kesesinde taş olduğu tespit edilen 4 yaşındaki Daisy adlı köpek ameliyata alındı.

Zonguldak'ta idrarında kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle sahibi tarafından veterinere götürülen 4 yaşındaki Daisy yapılan tedaviler sonrası idrar kesesinde 3 santimlik taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Daisy yapılan operasyon sonrası taş çıkartıldı.

Daisy isimli köpeğin idrar şikayeti Veteriner Hekim Önder Alkan, “Hastamız 4 yaşında ismi Daisy İdrar yolunda şikayetiyle başvurdu. İdrar yolunda kanama, ağrı ile geldi. Yaptığımız tetkiklerde idrar kesesinde 3 santime 3 santim taş olduğunu tespit ettik ve ameliyata aldık. Ameliyattan yeni çıktı şu an her şeyimiz düzgün gidiyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatırız. Daha önce karşılaştık fakat çok sık görülen bir durum değil. Çeşitli büyüklüklerde oluyor hayvanın kilosuna göre 10 kiloluk bir hayvanda 3 santim oldukça büyük bir taş" dedi.

İdrarında kan gelmesi şikayetiyle doktora başvurduklarını ifade eden Daisy isimli köpeğin sahibi Demet Acar, “İdrarından kan geliyordu ve çok idrara çıkıyordu. Bu şikayetle başvurduk. Burada sağ olsun doktoralımız taş olduğunu söylediler. Ameliyata alındı şuan durumu iyi 67 günlükken aldık Daisy'i zaman zaman rahatsızlıkları oluyor. Ama çok şükür çok iyiyiz” şeklinde konuştu.