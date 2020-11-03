İHA muhabirinin acı günü

İhlas Haber Ajansı Zonguldak muhabirleri Onur Altındağ ve Barış Altındağ'ın amcası Zonguldak Adliyesi personeli Ersin Altındağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir süredir tedavi gören Ersin Altındağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Altındağ için adliye binası önünde tören düzenlendi. Törenin ardından evinin önüne getirilen Altındağ, öğle namazı sonrası Beycuma Beldesi Muratlı Köyü Beytepe Mahallesi Aile mezarlığına defin edildi.