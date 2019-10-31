İhtiyaç sahibi ailelere kıyma ve kavurma dağıtılacak

Zonguldak'ta kurban vekaletini veren hayırseverler adına kesilen etler hayırseverlere dağıtılacak.

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla 19 mahalle muhtarı Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi'nde bir araya geldi. Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye sloganı ile Kızılay'a yurt içinde vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları Türkiye genelindeki kombinolarda dini vecibelere uygun olarak kesildi. Modern tesislerde kıyma ve kuşbaşı konservesi olarak kutulanan kurban etleri şimdi ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Türk Kızılayı Zonguldak şubesi olarak Türk Kızılay'ı Genel Merkezi tarafından ulaştırılan kurban etlerini 19 mahalle muhtarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ayrıca ilçe, belde ve köylerimizin ihtiyaç sahipleri tespit edilerek kurban konservelerini teslim edeceğiz. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları ise Balkanlar'da 9, Afrika'da 16, Asya'da 6, Orta Doğu'da 6, Güney Amerika'da 1 ülkede ve KKTC'de gerçekleştirilen kesim işlemlerinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban vekaletlerini Türk Kızılay'ına veren hayırseverlerimizin sayesinde ilk etapta 3 bin 300 aileye kurban eti ulaştıracağız. Rabbım hayırlarını kabul, önümüzdeki sene tekrarını nasip etsin. İnşallah" ifadelerine yer verdi.