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Ihtiyaç sahibi çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı, uzaktan eğitimin devam etmesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara tablet aldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı, uzaktan eğitimin devam etmesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara tablet aldı.



Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ismail Baş 'ı ziyaret ederek ihtiyaç sahibi çocuklar için 45 adet tablet teslim etti. Ensar Vakfı Şube Başkanı Inam, tabletleri sunduktan sonra şunları söyledi " Hiçbir öğrencimiz eğitimden mahrum kalmasın diye Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi olarak pandemi sürecinde, eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitim şeklinde yapılmasından dolayı ilçemizde tableti olmaması nedeniyle EBA ve ZOOM üzerinden yapılan canlı derslere erişim sağlayamayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmek üzere 45 adet tableti Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Bizlere destek olarak bağışlarda bulunan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan covit-19 salgınından bir an önce ülke olarak kurtulmamız ümidiyle. Lütfen maske, mesafe ve hijyen' e dikkat edelim" diyerek sözlerini tamamladı.

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