İhtiyaç sahibi çocuklara eğitim seti

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına eğitim seti hediye edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Başkan Yardımcısı Fevzi Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Akay, Gençlik Kurulu Başkanı Baran Demirçin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker'i ziyaret etti. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün çalışmaları ve yapılan hizmetler kapsamında bilgi aktarılan görüşmede, farklı projelerde dezavantajlı ailelerin yanında olabilmek için fikir alışverişinde bulunuldu.

“Ereğli ve Alaplı Okuyor” ilkesi kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden Sosyal Ekonomik destek alan aileler için MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanlığı ile yapılan iş birliği içinde öksüz ve yetim çocuklara okuma kitapları, satranç ve mandala seti hediye edildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında hane ziyaretleri yapılarak ihtiyacı ölçüsünde planlamalar yapıldı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, destek alan aileler adına; maddi ve manevi destek veren Başkan Abdülkadir Çınar, çalışmada emeği geçen Başkan Yardımcısı Fevzi Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Akay, Kdz. Ereğli Gençlik Kurulu Başkanı Baran Demirçin ve Başkan Yardımcısı Hasan Ömer Güneş ile koordineli olarak çalışan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline teşekkür edildi.