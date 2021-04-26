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İhtiyaç sahiplerine pide yardımı

Türk Kızılayı Kdz.

Ereğli şubesi ilçede ihtiyaç sahiplerine pide yardımında bulundu.


Türk Kızılayı kentin çeşitli mahallelerinde hayırseverlerin yaptığı pide yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İftar öncesi pidelerini alan vatandaşlar da Kızılay ekiplerine teşekkür etti. Türk Kızılayı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer yaptığı açıklamada, “Pide yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturduk. Ramazan ayı boyunca bu tür yardımlara devam edeceğiz. Hayırseverlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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