III. Zonguldak Endokrin Günleri başladı

sü düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu Sezai Karakoç Kültür Merkezinde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Türkiye'deki Tıp Fakülteleri İç Hastalıkları Anabilim dallarından öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bayraktaroğlu, her şeyin başı sağlık diyerek, bedenen ve ruhen sağlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, “Evrensel ve çağdaş tıp eğitimi araştırmaları ve sağlık hizmeti sunan Zonguldak Bülent Ecevit Tıp Fakültesi, ulusal ve uluslararası kalite değerlendirmelerinden başarı ile geçerek akredite olmuştur. Sağlık konusunda verilen eğitimlerde ve yapılan araştırmalarda sağlık hizmetini de her gün daha iyiye götürmeye çalışmaktayız. Bir sağlık sorunu, herhangi bir hastalık süreç içerisinde birçok disiplin, bilim alanı için önem arz etmektedir. Endokrin sistemi hipotalamus, hipofiz, adrenal bezi tiroid bezi, överler, testisler, yağ dokusu, pankreas dokusu ve vücutta organlar içinde özelleşmiş hücrelerden oluşmaktadır. Hepsinin hücreden sisteme, sağlığımızın devamlılığını sağlayan ve yürüten önemli işlevleri mevcuttur. Endokrin hastalıklarına yaklaşımda birçok bilim ve disiplinin yeri vardır. Güncel ve rehberler eşliğinde Endokrinoloji metabolizma hastalıkları, genel cerrahi, radyoloji, nükleer tıp, tıbbi pataloji, kulak-burun-boğaz bölümleri ile ortak toplantılar ve konseylerde yapılacak tıbbi uygulamalar belirlenmektedir. Bugün bu ortak toplantılardan üçüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. Sempozyumun gerçekleşmesinde katkısı olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere Tıp Fakültesi Dekanımıza ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Borazan, Emeğin Başkenti Zonguldak'ta böyle multidisipliner bir sempozyumun gerçekleşmesinden onur duyduğunu vurguladığı konuşmasında, “Gerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, gerekse Tıp Fakültesi olarak kalite odaklı eğitim, araştırma ve topluma sağlık konularında eşdeğer fakültelerden bir adım öne geçtiğimizin izlerini hep birlikte görmeye başladık. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde akredite olduk ve eşdeğer fakültelere örnek olabilecek çalışmalar yaptık. Bizler şimdiye kadar tıbbı, çeşitli bilim dallarına, hatta bölümlere bölerek ciddi bir ayrıştırmaya gittik. Ancak günümüzde gelinen noktada tıbbın bir multidisipliner bir yaklaşım olduğu, yani bir semptom veya duruma karşı ortak çözümler üretebildiği multidisipliner yaklaşıma gidiş görülüyor. Artık bir tek haftalık için birçok bölüm ortak çalışmak, aynı hastaya ortak bir hastalık için hizmet etmek zorundadır. Bu sempozyum, eşdeğer fakülteler için çok ciddi bir örnek oluşturacaktır. Sempozyum, üniversitemize, fakültemize, ilimize ve Batı Karadeniz Bölgesine uluslararası ve ulusal anlamda ciddi katkılar sunacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, böylesi bir sempozyuma destek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Tıp fakültemizin, sağlık kampüsümüzün sağlık alanındaki faaliyetleri, başarıları artarak devam edecektir. Tıp fakültemiz bizim görünen yüzümüzdür. Sağlık kampüsümüz örnek teşkil eden çalışmalarıyla ilimizde ve bölgemizde sağlık alanında kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edecektir. İki gün sürecek sempozyumda, tüm katılımcılara başarılar diliyorum.” dedi.

Ulusal ve Uluslararası Katılımlı III. Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, 30 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında devam edecek olup, bilimsel oturumlarda, vaka sunumlarının yanında güncel yaklaşım oturumları, sözlü ve yazılı bildiri sunumları da yer alacak.