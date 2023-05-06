İKAF'23'e ZBEÜ'den rekor katılım

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin paydaşı olduğu İç Anadolu Kariyer Fuarı'na (İKAF'23) gösterdiği yoğun katılım ile diğer katılımcı paydaşlar arasında adeta bir rekora imza attı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonu ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve öğrencilere kariyer planlaması için önemli fırsatlar sunan İKAF'23 fuarına, ZBEÜ'den yaklaşık binin üzerinde öğrenci katıldı. İki gün süren fuara, 26 otobüs ve minibüs ile öğrenciler ve alanında uzman akademisyenler gönderildi. Fuarda ayrıca Üniversitenin teknoloji takımları da stant açarak çalışmalarını sergileme imkanı buldu.

ZBEÜ birimlerinin açtığı stantlarla bölümleri tanıttığı fuar boyunca öğrenciler, çeşitli sektörlerden uzmanlarla buluşarak iş olanakları hakkında bilgi edinme imkânı elde etti. Atölye çalışmalarının da düzenlendiği fuarda çeşitli konularda eğitim alan öğrenciler, bu sayede kariyer hedeflerine daha iyi odaklanma fırsatı yakaladı.

Fuar alanına giden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, fuarda stant açan personel ve öğrencilerimizin üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.