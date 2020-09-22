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İkaz levhasını görmeyince kuma saplandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, kaza, Alaplı Kefkenaltı mevkisinde meydana geldi. Ayşe Y. idaresindeki 67 SL 241 plakalı araç Alaplı istikametine ilerleyen sürücü, Alaplı Belediyenin su onarım çalışmaları nedeniyle önlem amaçlı yolda park edilmiş ikaz levhasını görmeyince yol yapımı için dökülen kum yığının üzerine çarparak durabildi.


Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde 4 kişi sağ çıkarken, otomobil sürücü Ayşe Y. kontrol amaçlı kendi imkanlarıyla Alaplı Devlet Hastanesi'ne gitti. Kuma çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Alaplı İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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