İki araç çarpışarak hurdaya döndü: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Saltukova beldesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liman tarafından Çaycuma istikametine gitmekte olan A.H.(24) yönetimindeki 59 KF 246 plakalı Tempra marka otomobil ile Çaycuma istikametinden köy yoluna gitmekte olan Y.A.(37)'nin kullandığı 67 ACD 437 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Her iki araç çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönerken araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servisi ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Y.A., A.H. ve O.Y. sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.