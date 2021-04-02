İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni İkinci Etap TOKİ mevkiinde meydana geldi. Savaş K. idaresindeki 74 BS 279 plakalı Renault marka otomobille, Ercan B. idaresindeki 74 AL 378 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 74 BS 279 plakalı otomobil bir evin önüne düştü. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.