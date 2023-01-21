İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dere köy yolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden eski Filyos yolu istikametine seyir halinde olan Ş.B.'nin (75) kullandığı 67 LC 063 plakalı araç, karşı yönden gelen R.D. yönetimindeki 67 ACY 770 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen kazada Ş.B., R.D. ve S.D. adlı 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.