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İki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi kavşağında İlyas H. (43) hakimiyetindeki 74 AAE 404 plakalı araç ile Kerimler köyü istikametine gitmekte olan Ömer K.'nın (74) kullandığı 67 ZG 860 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis'i aradı. Kazada yaralanan 74 AAE 404 plakalı araçtaki Yeşilay H. (40) ve Büşra H.(15),


olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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