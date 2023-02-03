İhlas Haber Ajansı

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İki araç kavşakta çarpıştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki araç kavşakta çarpıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki araç kavşakta çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. İddiaya göre elektrik kesintisi nedeniyle trafik lambaları devre dışı kaldı. Zonguldak istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 34 JK 7862 plakalı Volkswagen marka otomobil, çarşı istikametinden İstasyon Mahallesi istikametine giden ticari taksi ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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