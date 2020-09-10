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İki aracın çarpıştığı kazadan yara almadan kurtuldular

Zonguldak Alaplı ilçesinde 2 araç çarpıştı.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.


Kaza, Alaplı Yalı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre , Çankırı'daki cenaze için Zonguldak'taki yakınını almaya giden 34 KZ 2667 plakalı otomobil sürücücü A.Y ile Alaplı istikametinden hareket eden M.Y, yönetimindeki 67 DC 303 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bu kavşakta çok sayıda kazanın meydana geldiğini ve bu kavşak için yetkililerin acilen önlem almasını istediler.

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