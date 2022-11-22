İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ve Kozlu ilçelerinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ve Kozlu ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda; 40 gram kubar esrar ve 4 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında işlem yapılan 3 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.