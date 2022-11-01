İhlas Haber Ajansı

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İki genç kız arasında sokakta kavga etti

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde iki genç kız arasında nedeni bilinmeyen şekilde kavga çıktı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde iki genç kız arasında nedeni bilinmeyen şekilde kavga çıktı.


Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kız arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gençler bir birlerine biber gazı da kullandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri gençlere müdahale ederek ağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri biber gazından etkilenen gençlere ilk müdahale ederek hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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