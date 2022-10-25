İki grup arasında çıkan kavgada 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Yaralanan Uğur Kararmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Ahatlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Kararmış (35) ve Ali S.(38) çorbacıda oturdukları esnada yan masada oturan Serkan K.(39) ve Emre Ç.(31) ile tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Uğur Kararmış, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma geldi. Ağır yaralanan Uğur Kararmış, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinden kaçan Serkan K. ve Emre Ç.'nin yakalanma çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.