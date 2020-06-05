İki gün önce satın aldığı otomobil hurdaya döndü

Zonguldak'ta iki gün önce satın alınan otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay Dilaver mahallesi Şehitgüngör Tuncer sokakta meydana geldi. Mehmet G.'nin sahibi olduğu 67 ABT 793 plakalı park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili güçlükle söndürdü. Öte yandan araç kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.