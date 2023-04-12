İki kamyon kavşakta çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi çevre yolunda bulunan kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Ankara-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltukova istikametinden kavşağa gelen sürücüsü henüz bilinmeyen 21 AAN 330 plakalı iş kamyonu ve ticari kamyon kavşak içinde dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili soruşturma başlattı.