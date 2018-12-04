İki kardeş banka serdikleri kıyafetlerle yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalıştı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde iki kardeşin çalıştırdığı lokantaların önünde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Çaycuma ilçesinde İstasyon Caddesi yokuşunda bulunan esnaf olan Atilla ve Anıl Bayar kardeşlerin yaptığı yardım görenleri etkiledi. Topladıkları ayakkabı ve kıyafetleri yardım kurumları almaya gelmeyince çareyi lokantalarının önündeki banka sererek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştılar. Banka koydukları kıyafetin üzerine 'ihtiyacı olan alabilir' yazısı ile sosyal medyalarından duyuru yaptılar. Bu soğuk kış aylarında durumu olan herkesi, hayırseverleri ihtiyacı olan kimselere yardım etmeleri için çağrıda bulunan Bayar kardeşler; "Sabah 8'de dükkanımızı açınca banka kullanılmayan eşyaların ihtiyacı olan birilerine yarayacağını düşündüm ve sabahtır baya alan ve ilgilenen oldu. Eğer ihtiyacı olanları memnun edebildiysek ne mutlu. Ben 30 yıldır Çaycuma'da küçük bir restoran işletmecisiyim. Bu şekilde belki duyarlı insanların ihtiyaç sahiplerine daha fazla ulaşacağını düşünüyorum. İnşallah herkes duyarlı olur. Yardım elleri çoğalır " dedi.