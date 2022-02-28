İhlas Haber Ajansı

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İki katlı evin bahçesinde heyelan meydana geldi

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak’ta iki katlı müstakil evde heyalan meydana geldi.

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta iki katlı müstakil evde heyalan meydana geldi.


Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta Yusuf Dedeoğlu'na ait iki katlı müstakil evde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında evin altında bulunan bahçe çöktü. Yıkılma tehlikesi bulunan ev için hemen durum AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, eve gelerek incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri evin yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle boşaltma kararı verdi.

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