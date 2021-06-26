İki maden şehidi çocuğuna istihdam sağladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren iş insanı Şaban Gülhan, iki maden şehidi çocuğunu işe aldı.

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği'nin, uzun zamandır maden şehidi çocukları için istihdam sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalara Ereğlili iş insanından destek geldi. Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, iş yerinde maden şehidi çocuklarına istihdam sağlayan Şaban Gülhan'ı ziyaret etti. Başkan Yiğit, Gülhan'a teşekkür ederek özel ürettikleri üzerinde isminin yazılı olduğu maden şehidi forması hediye etti.

2 maden şehidi çocuğunun istihdam edilmesini mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Çetin Yiğit, “Gülhan Ticaret Sahibi Şaban Gülhan maden şehit çocuklarından iki kişiyi şirketine alarak istihdam sağlamıştır. Maden Şehitleri Aileleri adına teşekkür ederiz. Aynı duyarlılığı da diğer firmalardan bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.