İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Ören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine seyir eden Abdullah Kaçan (51) idaresindeki 16 RAT 18 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir eden ve Ören Mahallesi kavşağından dönüş yapmak isteyen Elif Oğuz (33) idaresindeki 67 ABM 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Abdullah Kaçan idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan çocuğu B. Kaçan(10) yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazada yaralanan çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.