İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe beldesi mevkisindeki kavşakta yaşandı. U.M.'nın hakimiyetindeki 34 BON 137 plakalı Volkswagen araç ile T. H. hakimiyetindeki 74 AN 396 plaka Renault marka araç ile kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri T.H., U.M. ile H.G.,S.G.,D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.