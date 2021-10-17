İki ülke ilişkisine katkı için heyetle Türkiye'ye gelecekler

Zonguldaklı Murat Ensici; Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ikinci etabının 2022 yılında Türkiye'de yapmayı planladıklarını açıkladı.

Fukuoka Başkonsolosu İshihara Susumu ile toplantı gerçekleştiren Murat Ensici, Kader Birliği-2 projesini 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın himayelerinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ilkini 16-21 Eylül 2021 tarihlerinde Kumamoto-Hitoshi şehrinde yaşanan sel felaketinde zarar görenlere destek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ensici şöyle dedi:

"Kader Birliği-1 Fukuoka'da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve bölgede büyük ses getirmiştir. Aynı etkinliği 2022 Temmuz ayında Türkiye ‘de yapmayı planlıyoruz . Bu etkinliğe Japonya'dan çok sayıda şirket ve yerel yönetimlerden üst düzey yetkililerin katılımı olacaktır. Fahri Başkonsolosumuz İshihara Bey Türkiye ‘ye gidecek olan heyete Başkanlık yapacaklar."