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İki ülke ilişkisine katkı için heyetle Türkiye'ye gelecekler

Zonguldaklı Murat Ensici; Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ikinci etabının 2022 yılında Türkiye’de yapmayı planladıklarını açıkladı.

Zonguldaklı Murat Ensici; Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ikinci etabının 2022 yılında Türkiye'de yapmayı planladıklarını açıkladı.


Fukuoka Başkonsolosu İshihara Susumu ile toplantı gerçekleştiren Murat Ensici, Kader Birliği-2 projesini 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın himayelerinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ilkini 16-21 Eylül 2021 tarihlerinde Kumamoto-Hitoshi şehrinde yaşanan sel felaketinde zarar görenlere destek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ensici şöyle dedi:


"Kader Birliği-1 Fukuoka'da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve bölgede büyük ses getirmiştir. Aynı etkinliği 2022 Temmuz ayında Türkiye ‘de yapmayı planlıyoruz . Bu etkinliğe Japonya'dan çok sayıda şirket ve yerel yönetimlerden üst düzey yetkililerin katılımı olacaktır. Fahri Başkonsolosumuz İshihara Bey Türkiye ‘ye gidecek olan heyete Başkanlık yapacaklar."

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