“İkimizin Dünyası” Zonguldak'ta sahnelenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu “İkimizin Dünyası” Zonguldak'ta ‘perde' diyecek.

İki perdelik oyun 13 Mart 2020 Cuma günü 20.00 ila 14 Mart 2020 Cumartesi günü 14.00 ve 20.00 seanslarında sahnelenecek. Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde sahnelenecek olan oyunun yönetmenliğini Yusuf Köksal yapıyor. Oyunun konusu ise şöyle:

“Kadın ve erkeğin farklı dünyalarını, her zaman süregelen ve hiç bitmeyen çatışmalarını eğlenceli bir bakış açısıyla ele alan oyun; dört farklı mekânda, dört farklı çiftin arasında, dört farklı kısa oyundan oluşmaktadır.

“Bebek”, “Hayır Demek Evet Demektir”, “Ayak” ve “Yemek Daveti” başlığı altındaki dört kısa oyun; her insanın gündelik hayatında, ilişkilerinde ve evlilik sürecinde yaşadığı basit sıkıntıları, ilişkilerin sıradanlaşması ile oluşan iletişimsizliği, beraber yaşamanın getirdiği kemikleşmiş alışkanlıkları ve bunların sonucu doğan anlaşmazlıkları; ironik, komik, traji-komik bir şekilde ele almaktadır. Herkesin kendi hayatından ve ilişkilerinden bir kesit bulabileceği eğlenceli bir komedi.”

Melike Aslı Kılan ve Tayfun Erarslan oyunda kadın ve adamı rollerini oynayacak.