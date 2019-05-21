İkinci Bahar iftar yemeği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İkinci Bahar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, huzur evinde yaşayanlar ile çocuk ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla beraber iftar yemeği düzenlendi.

Yunus Et-Mangal Evi'nde düzenlenen iftarda İkinci Bahar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülsan Geldi ve yönetim kurulu üyeleri gelen konuklarla yakından ilgilenerek geldikleri için teşekkür etti. Dernek Başkanı Gülsan Geldi, "Yeni ve eski kuşağın bir araya gediği iftara katılarak derneğe destek verenlere, ayrıca yoğun programlarından dolayı katılamayanlara teşekkür ediyorum. Faaliyet alanımız içinde yer alan değerli büyüklerimiz ve sevgili çocuk ve gençlerimizin her zaman ilgi, alaka ve sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ramazan ayı içinde onlarla bir arada olmak istedik. Huzur evimizde kalan büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler, gençlerimize de başarılar diliyorum" dedi.