İkinci dönem müdürler kurulu toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönem Müdürler Kurulu toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş başkanlığında gerçekleşti.

Çaycuma Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak, İsmail Çelebi, Muharrem Yol, Özkan Yıldırım, ilçede okul ve kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönemin değerlendirildiği toplantıda ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların mevcut durumları, okul güvenliği, taşıma ve yemek işlemleri ile okulların mevcut ihtiyaçları ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, 2.yarıyıl döneminde de öğrenci, öğretmen ve personelin sağlıklı bir ortamda bulunmaları için okullar da tüm covid önlemlerin alınmasını isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, bu konuda her türlü desteğe devam edeceklerini belirterek; “İlimizin eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarı ivmesini ekip çalışması ve işbirliği ruhuyla hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız” sözlerini ekledi.

Okul Müdürlerinin sorun ve taleplerini dinleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş , 2.dönem eğitim-öğretimin sorunsuz ve başarılı geçmesi için tüm eğitim çalışanlarının özverili bir şekilde çalışacağına inandığını belirterek toplantıya katılanlara teşekkür ederek başarılar diledi.