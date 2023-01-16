İkinci kattaki balkondan düştü, burnu bile kanamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balkondan düşen yaşlı vatandaş kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Gazi Sokak üzerinde bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde "evden gidiyorum" diye ayrılan yaşlı vatandaş, 6 katlı binanın ikinci katından aşağıya düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri müdahalede bulundu. Herhangi bir yara almayan yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.