İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına yemin ve kep atma töreni yapıldı

Farabi Kampüsünde gerçekleştirilen törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Üniversite Senatörleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, fakülteden birincilikle mezun olan Semih Çayır mezun öğrenciler adına konuştu.

Törenin devamında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı açılış konuşmasını yaptı. Çufalı, sözlerine üniversitenin eğitim hayatına 1924 yılında Zonguldak Maden Mühendislik Mektebi ile başladığını ve 1992 yılında Karaelmas adı ile kurulduğunu ve bugün 14 fakülte, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 9 Meslek yüksek okulu, 3 enstitü, 34 uygulama ve Araştırma merkezi ve TEKNOPARK ile eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirterek başladı. Üniversitenin başvurusu sonucu YÖK onayı ile kurulan Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin mutluluğunu da paylaşan Rektör Çufalı, merkezin hayırlı olmasını diledi. Rektör Çufalı mezun olan öğrencilere mesajında ise "Nitelikli ve nicelikli başarılara sahip olmaya devam edin, hayatınız boyunca haklının, zayıfın yanında olun. Evrensel değerlere önem vererek doğruluktan ayrılmayın, hepinize başarılar dilerim. Yolunuz açık, aydın olsun" dedi.

Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Ülkelerin gücü vatandaşlarının eğitim seviyesiyle çok yakından ilgilidir. Bir ülke güçlüyse bilin ki vatandaşları niteliklidir. Entelektüel sermayeye yatırım yaparsak kazançlı çıkan ülke olacaktır. Bu bağlamda, nitelikli insan gücüne katkı sunan üniversitemizi ve yeni mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Başaran eşliğinde mezuniyet yemini edilmesi, kep atma ve devamında fotoğraf çekimleri ile tören sona erdi.