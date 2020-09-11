İl Başkan yardımcısı Avcı'dan Cuma Müjdesi

AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, Tıp fakültesi kavşağı ile ilgili Cuma müjdesi verdi. Avcı yapımı devam eden kavşak çalışmasının son halinin 15 Ocak 2021 yılından tamamlanacağını açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, yaptığı paylaşımda “Zonguldak halkımızın, mutlu olması, umutlu olması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi, yaşam standartlarının ve kalitesinin artması, bizler için en büyük onur, en büyük motivasyon kaynağıdır. Bütün meselemiz Liderimizin bizlere ideal olarak koyduğu, "Halka hizmet, Hâk'ka hizmettir" anlayışı gereği, çalışmalarımızı gayretle sürdürmektir. Buradan hareketle; Tıp fakültesi kavşağı 56,6 metresi köprülü olarak geçilecek olan kavşağın, toplam uzunluğu tali yollarla birlikte 950 metre olacaktır. Kavşak tamamlandığında gerek mevcut heyelan riski, gerekse sonrası oluşabilecek heyelan riskleri tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Tıp fakültesinden çıkıp, Zonguldak veya Ereğli istikametine devam edecek araçlar, gayet güvenli bir şekilde karayoluna katılabileceklerdir. Hali hazırda proje devam etmekte olup, üç ana ayak çalışmasından, birinci ayağın betonlanmasının sonuna gelinmiş bulunmaktadır. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde bu hızla, Tıp fakültesi seviyeli kavşak projesi bu yıl sonu veya en geç 15 Ocak 2021 tarihinde halkımızın hizmetine açılmış olacaktır” dedi.