İl Genel Meclis Adayları adım adım köyleri dolaşıyor

Bugüne kadar Merkez ilçeye bağlı 54 köyün 35'sini ziyaret ederek muhtarlar ve köy sakinleriyle buluşan İl Genel Meclisi üyeleri sorunları yerinde görüp ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

Alaplı İl Genel Meclis üye Adayları, İbrahim Yalçın, Temel Uslu, Halil Demirel en son Yenidoğanlar ve Bektaş köylerini ziyaret etti. Köy ziyaretleri ile ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclis Adayı İbrahim Yalçın; "İl Özel İdarelerinin yeniden yapılandırılması ile birlikte özellikle kırsala ciddi yatırımlar götürüldü. Başta yol ve içme suyu, kanalizasyon, okul, cami gibi köyün ortak kullanım alanları, çocuk oyun parkları, köy meydan ve sokaklarının kilitli parke taşlarıyla kaplanması gibi hizmetleri çoğaltarak sayabiliriz. Bu manada köylerimizin, yıllardır alamadığı hizmetlere kavuşması bizleri ziyadesiyle memnun ederken buralarda yaşayan insanımızın da hayatını kolaylaştırıyor. Yerel bir parlamento olan İl Genel Meclisleri 5302 sayılı yasa ile üstlendikleri görev ve sorumluluklarla sadece kırsalda değil İlçelerde sağlıktan spora, eğitim, kültür, acil afet ve Müdahaleye kadar hayatın ciddi her alanında insanımıza hizmet verilmektedir. İl Genel Meclisi olarak bizler her ayın belli günlerinde çalışan kişiler değiliz. Bizim mesaimiz ayın değil yılın her günü 24 saat bizlere görev ve sorumluluk veren insanımıza hizmetle geçiyor. Bizler Merkezdeki köylerimizi, İlçelerdeki meclis üyesi arkadaşlarımızla bölgelerindeki köyleri tek tek dolaşarak vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı dinleyip gerekli notlarımızı alıyoruz. Bugüne kadar; İlçeye bağlı 54 Köyden , fazlasını meclis üyesi arkadaşlarımızla tek tek ziyaret ettik. Kalan köylerimizi de herhangi bir aksilik olmaz ise diğer köylerimize ziyaret edeceğiz.. Bu ziyaretlerimizde muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı dinliyor talepleri alıyor, varsa sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hedefimiz şehirde ne varsa köyde de olması, buralarda yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmektir" dedi.