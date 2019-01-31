İl İstihdam Kurulu, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

maddesi ve ilgili Yönetmelik gereği Zonguldak İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu 2019 yılı ilk toplantısını Zonguldak Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Toplantı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'nun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporunu sunması ile devam etti. Toplantıda Meslek Eğitim Yürütme Kurulunun 3 aylık raporu değerlendirildi. Diğer bir madde olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk işçiliği ile mücadele konusunda ikinci 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde Zonguldak'taki çocuk işçiliği ile mücadele eylem planı masaya yatırıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde özellikle kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan bireylere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığını içeren İş Kulübü projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İş kulübünden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin yoğun bir şekilde faydalanması konusunda üniversite ile işbirliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı.

Görüş ve önerilerin alınmasına müteakip toplantı Vali Erdoğan Bektaş'ın kapanış konuşması ile sona erdi.