İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akgül, Çaycuma'ya ziyarette bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ercan Kahya ve Erdal Yılmaz emekli eğitimci Hayrullah Saki'yi ziyarette bulundu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Akgül'e eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ile beraber emektar eğitimci, eğitim gönüllüsü ve hayırsever Hayrullah Saki' yi ve okulu Hayriye-Hayrullah Saki Anaokuluna ziyaret etti. Ziyaret esnasında Okul Müdürü Özlem Boşnak okul ve okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Emekli eğitimci Hayrullah Saki, kendisine yapılan bu ziyaretten çok memnun olduğunu ve herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.