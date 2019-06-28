Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kapıcı, çalışmalar hakkında bilgiler vererek 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı çalışmaları ve 2019 - 2020 dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, yaptığı değerlendirmede 1 yıllık görev süresince yapılan çalışmalar ve başarılar hakkında bilgiler verdi. Kapıcı “2018-2019 eğitim öğretim döneminde Zonguldak'ta Türkiye genelinde eğitimde büyük başarılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başarıların artarak devam edeceğini ifade eden Kapıcı, “Eğitimde 34'üncü sıradan 10'uncu sıraya yükseldik. Bunu derslere yaydığımızda ise Türkçe'de 25'inci sıradan 8'inci sıraya, matematikte 41'inci sıradan 24'üncü sıraya, Fen Bilimleri alanında 20'inci sıradan 11'inci sıraya, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 28'imci sıradan 8'inci sıraya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 30'uncu sıradan 15'inci sıraya, yabancı dil alanında ise 25'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldik. Bu başarılarımız önümüzdeki yıl daha da iyi olacak ve Türkiye'nin eğitim alanında en iyi olma hedefimizi yakalayacağız” dedi.

Yapılan projelerden de bahseden Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, “1 yıllık görev sürem içerisinde Zonguldak ilinin eğitim kalitesini geliştirmek için birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gerçekten gece gündüz demeden, durmadan çok çalıştık. Bugün burada emeklerimizin karşılığını almaya başladığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerimiz şöyle;

Ortaokulların tamamında Tasarım Beceri Atölyelerinden birisi olan Kodlama ve Yazılım Geliştirme Atölyeleri kuruldu. 22 okulda Zeka oyunları sınıfları açıldı. Eğitici eğitimleri başvuruları alındı. Anaokullarına kodlama eğitim setleri verildi. Öğretim görevlileri ilimize davet edilerek Tasarım Beceri Atölyeleri ve 21. Yüzyıl öğrenme becerileri üzerine iş birliği gerçekleştirildi. Örnek uygulama yapılan okullar il genelinde yapılan festivallere davet edildi. Farkındalık oluşturan okullara berat verildi. Okullarımızın profillerinin ortaya çıkarılması için ekipler oluşturuldu. Oluşturulan ekip il genelindeki okullarımızın tamamını yerinde görerek durum tespiti yaptı. Okulların ihtiyaçları ve desteklenmesi gereken alanları kayıt altına alındı. 'Okulum Birinci' Projesi gerçekleştirildi. Bu projeye 35 okulumuz katıldı. TİMSS (Matematik- Fen Bilimleri) Sınavı yapıldı. Türkçe- Matematik- Fen Bilimleri başarı izleme sınavı yapıldı. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı sınavı yapıldı. Ortak değerlendirme sınavı yapıldı. "Zonguldak Okuyor" projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda kitap okuma yarışması düzenlendi. 17.0bin kişi yarışmaya katıldı. İlk üçe girenlere ödüller verildi. 46 kişilik Safranbolu gezisi düzenlendi. 'Kodla Zon' festivali düzenlendi. 96 okulumuzdan, 400 öğrenci ve 20 Öğretmen bu festivale katıldı. Köy okulları bilim şenliği yapıldı. Ortaokullar arası Matematik yarışması gerçekleştirildi. TÜBİTAK 4006 Bilim şenlikleri düzenlendi. 68 okulumuzun proje kabul edildi. TÜBİTAK 4004 Bilim ve Doğa şenliği gerçekleştirildi. Akıl ve Zeka Oyunları yarışması gerçekleştirildi. Her branşta okullar arası sportif yarışmalar düzenlendi. Belirli gün ve haftalar bir okula verilerek okulun sorumluluğunda yapılması desteklendi. Her etkinlik farklı okulda gerçekleştirildi. Güzel sanat lisesinde yıl içerisinde şenlikler gerçekleştirildi. Spor lisesinde il düzeyinde spor müsabakaları yapıldı. ABİDE pilot uygulaması gerçekleştirildi. 380 adet farklı alanlarda personel gelişimi için kurs ve seminerler düzenlendi. 19 adet BAKKA teknik destek projemiz kabul gördü. İş birliği neticesinde 1800 öğretmen eğitimi gerçekleştirildi. 11 mali destek projesi kabul edildi. 2.3 milyon bütçe sağlanarak il geneli 11 Ana Kodlama ve Yazılım Geliştirme Atölyesi kuruldu. BAKKA teknik destekli eğitici eğitimleri kapsamında; Ebru Atölyesi, Eğitici Eğitimi, Drama Atölyesi Eğitici Eğitimi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi Eğitici Eğitimi, Uygulamalı Erasmus- Yazma Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Motiveyi artırmak amacıyla personeller arasında ödüllendirme yapıldı. Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda taşıma kapsamında olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere valilik sosyal yardımlaşma vakfı ile işbirliği ile sıcak yemek verilmiştir. İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden IYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) kapsamında öğrenciler tespit edilerek IYEP programı uygulandı. Pansiyon denetimleri yapıldı. Pansiyon kapasitelerinin baza sistemine dönüştürülerek pansiyon kapasitesinin azaltılması yönünde gerekli incelemeler ve yazışmalar yapıldı. Bazı pansiyonlarımızda kapasite azalışına gidildi. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili fen liselerimizdeki kurum çalışanları ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

“Devrek İmam Hatip Lisesi'ni açıyoruz”

2019- 2020 Eğitim öğretimde Devrek'te bir okulu hizmete açacaklarını ifade eden Kapıcı, “2019 2020 Eğitim öğretim döneminde Devrek İmam Hatip Lisesi'ni eğitim öğretime açıyoruz. Ayrıca Ereğli Anaokulu, Zonguldak Özel Eğitim Anaokulu, Kepez İlkokulu, Erdemir ilkokulu, Gazi Ortaokulu, Ereğli Cumhuriyet Ortaokulunu Ek Binası Eğitim ve Öğretime yetiştirmeye çalışıyoruz. 237 okulumuz Beyaz Bayrak sertifikasına sahipken, 112 okulumuzun beslenme dostu sertifikası vardır” şeklinde konuştu.