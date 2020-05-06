İl Milli Eğitim müdürü şube müdürleri ile telekonferansla görüştü

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Zonguldak il genelinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Akgül, EBA(Eğitim Bilişim Ağı)'yı kullanma oranlarında aktif öğrenci kullanımı açısından yüzde 70,10 ortama ile Türkiye'de 12.sırada,aktif öğrenci kullanımı verilerine göre yüzde 95,33 ortalama ile Türkiye'de 23 sırada olduğunu belirterek. Öğretmen ve öğrencilerin EBA'yı daha çok kullanarak bu sıralamanın daha üst seviyeler çıkacağını belirtti. Covid-19 Koronavirüs ile mücadelede il genelinde uzaktan eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenlere, üretim yapan Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Bilim Sanat Merkezleri öğretmen ve yöneticilerine, İlçe Mili Eğitim Müdürlerine teşekkür etti. Toplantı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürlerinin kendi görev alanları ile ilgili sunum ve paylaşımları, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin değerlendirme ve paylaşımları ile çevrimiçi olarak devam etti. LGS ve YKS sınav süreçlerinde olan öğrenciler için yapılan çalışmalara da değinen İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, sınav sürecini yaşayacak olan öğrenciler ve evlerinden dışarı çıkamadan uzaktan eğitime devem eden öğrenciler için, velileri için okulların rehberlik servislerinin Psikososyal destek vermeye devam ettiğini, öğrencilerin bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için bu desteğin devam edeceğini belirtti. Zonguldak'ta TÜBİTAK destekli 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, birde yine TÜBİTAK destekli 4007 Bilim Şenlikleri projesinin desteklenmeye hak kazandığını belirtti.2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı için yaz döneminde taşıma planlaması, deprem güçlendirmesi yapılacak okullar, yeni yapılacak okullar, devam eden projeler üzerine de değerlendirmeler yapılarak; toplantı ilgili bölüm Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile soru ve cevapların ardından İl Milli Müdürü Harun Akgül'ün teşekkür konuşması ile son buldu.