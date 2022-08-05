İl Özel İdare ek binası için çalışmalar başladı

Zonguldak'ta 12 katlı iş merkezinde faaliyet gösteren İl Özel İdaresi binasının bazı katları Kardeşler köyüne taşınmıştı.

Geriye kalan katların taşınması içinde Kardeşler köyünde mevcut binalarının yanına yeni bir ek bina için çalışma başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler verdi.

Karayılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“An itibari ile binamızın başladığını görmektesiniz. Biliyorsunuz 2005 yılında Köy hizmetleri ile Özel idarenin birleşmesi ile birlikte iki kurum aynı işi yapmayı başladı ama fiziksel bir mekan ayrılığı vardı Buda iş ve işlemlerin yürümesinde son derece zayıf kalıyorduk. Biz iki yıl önce on iki katlıdan buraya taşındık. Bir tek Meclis binamız kalmıştı hızlı bir şekilde oranın ihalesini yaptık. İhale sonuçlandı, hiç bir prosedüre takılmadan hızlı bir şekilde inşaatımızın temel çalışmaları ve dolgu çalışmaları bitmek üzere. Altta 141 tane sürtme kazığı dediğimiz fore kazık sistemi var, zemini güçlü kılmak için bunun üzerinde iki katlı bir bina inşa edip yanda ki ana binamız ile birlikte entegre ederek hizmetlerimizi burada vermeyi hedefliyoruz. Bunun temel sebebi sizlerde her ay gelip görüyorsunuz, arasında sütunların olduğu çokta bize yakışmayan bir yapıydı umarım yılbaşına kadar müteahhit ile sürekli görüşme halindeyiz sürekli onlarla istişare ediyoruz, yılbaşında Allah nasip ederse en güzel şekli ile bu binamızı da açarak bu binamızda İl Genel Meclisi Başkanımızın, Valiliğimizin çeşitli kademelerinin bir kaç odası olacak, kendi birimlerimizden bazıları burada olacak, il genel meclisimizin grup odalarının içinde olduğu güzel yakışır bir tesis inşallah 2022 bittiğinde güzel bir tesis olarak kullanıma açacağız. Boşaltacağımız yerin ise tekrardan değer tespiti çalışmaları yapıp satışa sunacağız. O binan bizim için herhangi bir kullanılırlığı yok. Satışa çıkarıp kat kat satacağız, biliyorsunuz onun bir katını zaten sattık diğer katları da yakında satışa çıkaracağız. Binanın toplam maliyeti 11 milyon TL civarında yaklaşık maliyeti var 600 metre kare alana kurulmuş iki katlı güzel içerisinde günümüz koşullarına uygun bir Meclis salonunda bulunduğu güzel bir bina olacak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.