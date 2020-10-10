İl Özel İdaresi su sıkıntısı çekilen köylerde sondaj çalışması başlattı

Zonguldak Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı'da, bulunan köylerin de su sorunu yaşanmaması için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Zonguldak Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı bağlı köylerin bazılarında içme suyu sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, “İl Özel İdaresine bağlı köylerimizde içme suyu ile ilgili sıkıntı yaşayan sondaj vurulması yönünde talep geldi. Son yıllarda İlçemizde bazı Köylerimiz uzun yıllardan beri baş gösteren içme suyu sıkıntısına karşı idaremiz bünyesinde bulunan bir adet sondaj makinesi ile köylerimize sondaj kuyusu açarak sorunları gidermeye çalışıyoruz. 2 köyümüzden kurumumuza sondaj kuyusu talebi gelmiş olup bu köylerimiz, sıraya konarak çalışmalara devam edilmektedir. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çengelli Köy Muhtarı Süleyman Özdemir, köyün uzun zamandır su sıkıntısı çektiğini dile getirerek, ”Köyümüz uzun zamandır su sıkıntısı çektiği için biz İl Özel İdareye başvurduk ve hemen sondaj çalışmalarına başladılar. 2021 yılının sonunda inşallah köyümüzde su kullanımına başlayacağız” dedi.