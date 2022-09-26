İhlas Haber Ajansı

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İl Özel İdaresi'ne ait katlar ihale usulü satılacak

Zonguldak’ta İl Özel İdaresine ait 12 katlı iş merkezinde ki 8,10,11’inci katlar bugün itibariyle ekap üzerinden ihaleyle çıktı.

Zonguldak'ta İl Özel İdaresine ait 12 katlı iş merkezinde ki 8,10,11'inci katlar bugün itibariyle ekap üzerinden ihaleyle çıktı.


Satışa çıkan katlar, 11 Ekim'de uygun teklifi veren kişilere satılacak.


Konuyla ilgili açıklama yapma İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, “Eski binadaki fiyatlarını güncelledik. An itibariyle ihaleye çıktık. Ekap'ta ihalesi var şuanda. Talepli arkadaşlarımız da var. Bunun için ben duyurmuş olayım. 11 Ekim'de 8,10,11 ve 12'inci katların ayrı ayrı satışları gerçekleşecek. Çok cüzi fiyatlar. Yaklaşık 1 katı 1 milyon 400 bin TL, yine bir katı 1 milyon 800 bin TL, 10 ve 11'inci katlarda 1 milyon 900 bin TL. Bununla ilgili ilgili birimimize müracaat etmeleri ve dosya sunmaları yeterli”diye konuştu.

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